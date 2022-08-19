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1 час назад

Россиянам рассказали, как превратить песню в надежный пароль

Мария Иванова

Роскачество рекомендовало россиянам для защиты ценных сведений придумывать сложные пароли, включающие не менее 12 символов. Чтобы составить такую комбинацию, можно взять за основу строчку из песни. Об этом говорится в пресс-релизе организации, на который ссылается Газета.Ru.

Россиянам рассказали, как превратить песню в надежный пароль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Роскачестве напомнили, что любой пароль можно взломать методом перебора, поэтому необходимо генерировать сложные сочетания букв, цифр и специальных символов. Желательно, чтобы пароль содержал более 12 символов. Необходимо использовать как строчные, так и прописные буквы. При этом зашифровывать названия любимой группы или клички своего питомца не рекомендуется: злоумышленники легко могут найти такую информацию и пользователе в соцсетях.

Эксперты советуют для создания надежного пароля использовать фразу из песни и каждое слово в нем начать с заглавной буквы. Можно также переставить слова в обратном порядке, а часть букв заменить цифрами.

«Если взять строчку «В траве сидел кузнечик», то можно вместо пробелов вставить цифры по числу букв в предыдущем слове: «В1Траве5Сидел5Кузнечик8», — сказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Ранее в августе Роскачество напомнило, что файлы куки содержат в себе много информации о пользователе, включая его местоположение, поэтому с их помощью можно вести тотальную слежку.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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