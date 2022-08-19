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1 час назад

Россиян пересадят на отечественные ноутбуки и планшеты

Лера Букина

В России задумались об увеличении узнаваемости российских производителей электроники. Их расходы на рекламу продукции могут начать субсидировать, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Россиян пересадят на отечественные ноутбуки и планшеты
Фото: ТАССТАСС

Вопрос налаживания розничных продаж российских устройств в настоящее время обсуждается между Минцифры, крупными российскими производителями электроники («Аквариус», Yadro, ICL) и ретейлерами («М.Видео» и DNS). Речь идет, прежде всего, о планшетах, ноутбуках и системных блоках. По словам источника издания, стороны прорабатывают возможность субсидирования расходов на рекламу.

Отмечается, что для ознакомления с брендами требуется запуск крупных рекламных компаний. Власти РФ должны будут выделять около 1 млрд рублей в год на эти цели.

Сообщается, что вывода ноутбуков и планшетов отечественного производства на потребительский рынок можно добиться и за счет льготных кредитов производителям для выпуска больших партий. Так, привлекательность отрасли повысится. Это, в свою очередь, позволит сохранять маржинальность без удорожания товаров.

Ранее сообщалось, что в России приступят к субсидированию около половины расходов граждан и бизнеса по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Власти РФ подписали соответствующее постановление.

Наука и техника,М.Видео,Коммерсант,Аквариус,
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