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14 минут назад

Apple рассказала об уязвимости своих гаджетов

Lenta.ru

Apple раскрыла серию серьезных уязвимостей в собственных смартфонах, планшетах и компьютерах. Об этом сообщает Associated Press.

Apple рассказала об уязвимости своих гаджетов
Фото: ReutersReuters

По словам журналистов AP, американская компания рассказала о проблемах с безопасностью собственных устройств на своем сайте, однако сперва на заявление обратили внимание только разработчики ПО. В сообщении уточняется, что критические уязвимости потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над iPhone, iPad и Mac.

Изучившая отчет генеральный директор SocialProof Security Рэйчел Тобак заметила, что уязвимости позволяют злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и впоследствии запускать любое программное обеспечение от его имени. Эксперты по безопасности предупредили пользователей о необходимости как можно быстрее обновить свои Apple-девайсы до новых версий ОС.

Apple не стала уточнять в отчетах, как, где и кем были обнаружены уязвимости. Во всех случаях представители корпорации цитировали анонимного исследователя.

Ранее IT-специалист Майкл Горовиц выяснил, что VPN-сервисы в экосистеме Apple могут недостаточно скрывать передаваемые данные. В Apple не прокомментировали исследование автора.

Наука и техника,Apple,
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