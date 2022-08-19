Приложение Okko исчезло из App Store

Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из магазина для устройств на платформе iOS App Store. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители онлайн-сервиса.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В данный момент специалисты устанавливают причину исчезновения сервиса из магазина. Отмечается, что никаких причин и объяснений от компании Apple в онлайн-кинотеатре не получали. В Okko заверяют, что ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме.

Сервис также остается доступен на SMART TV, устройствах на операционной системе Android и в веб-версии на сайте. По данным компании, 74 процента просмотров Okko приходятся на устройства со SMART TV, 15 процентов предпочитают просмотр с мобильных приложений и 11 процентов смотрят контент в веб-версии.