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1 час назад

Ozon запустил сервис частных онлайн-объявлений

Лера Букина

У компании Ozon появилась собственная доска объявлений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на датированное 6 июля письмо компании в Минэкономики.

Ozon запустил сервис частных онлайн-объявлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сервис «Ozon Объявления» функционирует как раздел на сайте интернет-магазина. Так, у граждан появилась возможность публиковать свои объявления, а у продавцов Ozon — реализовывать уцененные товары.

В настоящее время сервис есть в Ростове-на-Дону. Пользователи других регионов пока не могут пользоваться опцией «Создать объявление».

Сейчас функции доставки, оплаты и продвижения товаров через новый сервис находятся в процессе разработки. Пока можно договориться об удобных способах доставки и оплаты в чате или по телефону. Перед публикацией объявления предусмотрена модерация. Сейчас опция размещения является бесплатной. Объявление останется на сайте бессрочно.

Ранее сообщалось, что «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте.

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