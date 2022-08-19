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1 час назад

ИТ-эксперт объяснил, почему россияне начали отказываться от VPN-сервисов

Газета.Ruиещё 3

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер прокомментировал исследование социальной сети TenChat.

Эксперт объяснил, почему россияне отказываются от VPN-сервисов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Исследование выглядит реалистично и справедливо. Россияне массово скачивали VPN-сервисы, чему способствовал очень быстрый темп создания новых сервисов. Эти новые сервисы активно рекламировались, но не успевали заботиться о качестве. В результате данные пользователей часто утекали в нелегальное русло. К тому же люди начали сталкиваться с неудобством, когда надо постоянно включать и выключать такой сервис. Как итог, значительная часть людей отказалась от использования VPN», — сказал он.

Также Геллер рассказал о частых утечках данных пользователей.

«В информационном поле часто всплывает информация о том, что те или иные данные пользователей утекли у известных VPN-сервисов. Эти же сервисы заявляют, что они надежные и безопасные, но на деле это может оказаться совсем не так. Люди, боясь, что их данные могут быть украдены мошенниками, отказываются от использования таких сервисов», — заключил он.

Ранее российская социальная сеть TenChat выяснила, что среди установивших VPN в этом году россиян пятая часть (18%) отказались от него или сменили сервис на другой. Среди причин, побудивших отказаться от VPN, назывались блокировки таких сервисов (47%), неудобство и перебои в работе некоторых приложений (18%). Также респонденты жаловались на увеличение скорости разрядки аккумулятора (10%) и рост расхода интернет-трафика (9%). Помимо этого, выяснилось, что россияне стали намного чаще беспокоиться о сохранности своих личных данных. В июне от VPN из-за угрозы утечки отказались 7% пользователей, однако в июле-августе их количество увеличилось более, чем в два раза (16%).

Наука и техника,Совет Федерации,
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