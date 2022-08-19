Российским школьникам поможет искусственный интеллект

Одна из дочерних компаний государственной корпорации “Ростех”, “Росэлектроника”, создала передовой искусственный интеллект. С его помощью появится возможность отслеживать эмоциональное состояние учащихся.

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Известно, что в результате система даст возможность более внимательно контролировать школьников и формировать индивидуальный план обучения для тех, кому это требуется.

Новая технология представляет собой монитор с камерами и специальное программное обеспечение, которое отвечает за анализ поведения учащихся. В рамках испытаний система отслеживает психофизическое состояние школьника, после чего дает оценку влияния данного состояния на усвоение учебного материала.

В ходе занятия преподаватель не всегда может оперативно оценить то, как материал усвоил каждый из учеников. Новая разработка поможет ему в этом.