Эксперт рассказал, почему Apple так торопится с выпуском iPhone 14

Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал, почему Apple торопится с выходом нового iPhone и проведет презентацию раньше обычного. Об этом сообщает портал MacDailyNews со ссылкой на Twitter-аккаунт эксперта.

Фото: Technizo Concept/YouTube Technizo Concept/YouTube

Накануне Bloomberg сообщил о том, что Apple представит линейку iPhone 14 и другие новые гаджеты 7 сентября — на несколько дней раньше первоначального расписания. По мнению Мин-Чи Куо, таким образом компания из Купертино намерена обезопасить себя от глобальной рецессии на рынке.

«Риск глобальной рецессии по-прежнему растет и является непредсказуемым, а ранний анонс и старт отгрузок iPhone поможет минимизировать влияние рецессии на спрос», — отметил Куо в своем Twitter.

В рамках ежегодной осенней презентации Apple покажет линейку iPhone 14, в которую войдут базовый iPhone 14, новый iPhone 14 Max с большим экраном, а также флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.