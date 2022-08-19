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28 минут назад

Мин-Чи Куо: Apple выпустит iPhone 14 раньше обычного из-за кризиса на рынке

Газета.Ru

Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал, почему Apple торопится с выходом нового iPhone и проведет презентацию раньше обычного. Об этом сообщает портал MacDailyNews со ссылкой на Twitter-аккаунт эксперта.

Эксперт рассказал, почему Apple так торопится с выпуском iPhone 14
Фото: Technizo Concept/YouTubeTechnizo Concept/YouTube

Накануне Bloomberg сообщил о том, что Apple представит линейку iPhone 14 и другие новые гаджеты 7 сентября — на несколько дней раньше первоначального расписания. По мнению Мин-Чи Куо, таким образом компания из Купертино намерена обезопасить себя от глобальной рецессии на рынке.

«Риск глобальной рецессии по-прежнему растет и является непредсказуемым, а ранний анонс и старт отгрузок iPhone поможет минимизировать влияние рецессии на спрос», — отметил Куо в своем Twitter.

В рамках ежегодной осенней презентации Apple покажет линейку iPhone 14, в которую войдут базовый iPhone 14, новый iPhone 14 Max с большим экраном, а также флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Ранее стало известно, что Apple поднимет цены на iPhone 14 Pro и Pro Max. Сообщается, что средняя стоимость линейки iPhone 14 по сравнению с линейкой iPhone 13 вырастет примерно на 15%.

Наука и техника,Apple,
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