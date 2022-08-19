Эксперты назвали причину резкого падения продаж смартфонов в России

Продажи телефонов у операторов связи во втором квартале сильно сократились из-за проблем с поставками. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на полученные данные.

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Выручка МТС от продаж смартфонов во втором квартале снизилась на 47%, до 7,9 млрд рублей. При этом общая выручка выросла до 127 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась на 36,4%, до 10,9 млрд рублей. У Tele2 же продажи смартфонов упали на 12%. Похожая ситуация складывается и в «Вымпелкоме».

Представители компаний отметили, что с началом спецоперации России на Украине доступ к некоторым товарам пропал, а поставки другой техники серьезно усложнились. Кроме того, падение выручи, в частности, можно объяснить проблемами поставок в Россию смартфонов Apple и Samsung, так как они вносили существенный вклад в прибыль компаний. Также некоторые участники рынка отметили, что снижение продаж связано со снижением спроса у самих покупателей.

Аналитики посчитали, что падение спроса на смартфоны операторы смогли частично компенсировать высокими ценами в начале второго квартала.