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29 минут назад

Новые флагманские смартфоны Huawei позволят совершить звонок даже после того, как сядет батарея

Ferra.ru

Информатор сообщил в китайской социальной сети Weibo, что грядущая линейка смартфонов Huawei Mate 50 будет оснащена функцией аварийного режима работы. Она позволит совершать звонки, даже если аккумулятор разряжен.

Смартфоны Huawei научат звонить даже с севшей батареей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эта функция будет частью фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Помимо возможности совершать звонки, пользователи предположительно смогут отправлять текстовые сообщения и сканировать документы или коды местонахождения.

Источник не объяснил, как Huawei собирается этого добиться. Не исключено, что у смартфонов будет небольшая резервная батарея, не используемая для питания в обычных обстоятельствах.

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