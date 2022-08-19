Смартфоны Huawei научат звонить даже с севшей батареей

Информатор сообщил в китайской социальной сети Weibo, что грядущая линейка смартфонов Huawei Mate 50 будет оснащена функцией аварийного режима работы. Она позволит совершать звонки, даже если аккумулятор разряжен.
Эта функция будет частью фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Помимо возможности совершать звонки, пользователи предположительно смогут отправлять текстовые сообщения и сканировать документы или коды местонахождения.
Источник не объяснил, как Huawei собирается этого добиться. Не исключено, что у смартфонов будет небольшая резервная батарея, не используемая для питания в обычных обстоятельствах.