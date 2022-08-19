Смартфоны Huawei научат звонить даже с севшей батареей

Информатор сообщил в китайской социальной сети Weibo, что грядущая линейка смартфонов Huawei Mate 50 будет оснащена функцией аварийного режима работы. Она позволит совершать звонки, даже если аккумулятор разряжен.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эта функция будет частью фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Помимо возможности совершать звонки, пользователи предположительно смогут отправлять текстовые сообщения и сканировать документы или коды местонахождения.