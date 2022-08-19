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1 час назад

Apple выявила серьезную уязвимость в системе безопасности устройств

Никита Бородкин

Apple выявила серьезную уязвимость в системе безопасности своих продуктов. Как сообщает «Коммерсантъ», из-за нее хакеры могут получить полный доступ уровня администратора на iPhone, iPad, Mac и iPod.

Apple выявила серьезную уязвимость в системе безопасности устройств
Фото: ТАССТАСС

В компании отметили, что недоработки были выявлены благодаря усилиям «анонимных исследователей». Наиболее уязвимыми для взломщиков оказались смартфоны iPhone начиная с модели 6S, планшеты iPad 5-го поколения и старше, iPad Pro и iPad Air 2, а также Mac под управлением MacOS Monterey. Кроме того, указанная уязвимость есть и у некоторых моделей плеера iPod.

В браузере Google Chrome найдена опасная уязвимость, угрожающая безопасности пользователей

Владельцам указанных устройств посоветовали как можно скорее обновить операционную систему до последней версии, что должно решить проблему с возможным взломом.

Напомним, что 7 сентября Apple проведет мероприятие, на котором представит новое поколение устройств. Ожидается, что корпорация презентует iPhone 14, несколько моделей Mac, iPad и обновленные Apple Watch. Обычно новые устройства попадают в продажу до конца сентября.

Наука и техника,Коммерсант,Google,Apple,
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