Apple выявила серьезную уязвимость в системе безопасности устройств

Apple выявила серьезную уязвимость в системе безопасности своих продуктов. Как сообщает «Коммерсантъ», из-за нее хакеры могут получить полный доступ уровня администратора на iPhone, iPad, Mac и iPod.

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В компании отметили, что недоработки были выявлены благодаря усилиям «анонимных исследователей». Наиболее уязвимыми для взломщиков оказались смартфоны iPhone начиная с модели 6S, планшеты iPad 5-го поколения и старше, iPad Pro и iPad Air 2, а также Mac под управлением MacOS Monterey. Кроме того, указанная уязвимость есть и у некоторых моделей плеера iPod.

Владельцам указанных устройств посоветовали как можно скорее обновить операционную систему до последней версии, что должно решить проблему с возможным взломом.