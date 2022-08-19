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51 минуту назад

YouTube начнет добавлять водяные знаки на свои видео для борьбы с перепостами

runews24.ru

Видеохостинг YouTube начнет добавлять водяные знаки на видео в разделе YouTube Shorts. Об этом сообщает TechCrunch. Отмечается, что на этот шаг сервис планирует пойти для борьбы с публикацией одинакового контента на конкурирующих площадках.

YouTube добавит водяные знаки на свои видео
Фото: СкриншотСкриншот

Сообщается, что данное нововведение коснется только тех видеороликов, которые созданы при помощи внутреннего редактора видеохостинга – YouTube Studio.

Подобным способом защиты своего контента уже давно пользуется конкурент сервиса – приложение TikTok. Там водяные знаки перенаправляют пользователя на страницу, где контент был опубликован изначально. При этом знаки ставятся на видео так, чтобы его нельзя было убрать.

Сообщается, что данный способ защиты контента появится в течение нескольких недель в десктопной версии YouTube, а через несколько месяцев – в мобильной.

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