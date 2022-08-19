YouTube добавит водяные знаки на свои видео

Видеохостинг YouTube начнет добавлять водяные знаки на видео в разделе YouTube Shorts. Об этом сообщает TechCrunch. Отмечается, что на этот шаг сервис планирует пойти для борьбы с публикацией одинакового контента на конкурирующих площадках.

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Сообщается, что данное нововведение коснется только тех видеороликов, которые созданы при помощи внутреннего редактора видеохостинга – YouTube Studio.

Подобным способом защиты своего контента уже давно пользуется конкурент сервиса – приложение TikTok. Там водяные знаки перенаправляют пользователя на страницу, где контент был опубликован изначально. При этом знаки ставятся на видео так, чтобы его нельзя было убрать.