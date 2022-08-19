В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Xiaomi представила недорогой игровой смартфон за 23 тысячи рублей с полноценным SSD

Ferra.ru

Весной 2022 года Xiaomi представила обновлённую линейку игровых смартфонов — Black Shark 5. И вот, спустя почти полгода, компания решила выпустить улучшенную модификацию базовой модели.

Xiaomi представила недорогой игровой смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Называется обновлённая версия Black Shark 5 High Energy Version и у неё так много отличий от представленной в марте. Здесь также используется процессор Snapdragon 870 в качестве основы. Экран смартфона 6,67-дюймовый, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

То, ради чего Xiaomi перевыпустила аппарат — внутренняя память. Здесь используется не просто флеш-память стандарта UFS 3,1. Она дополняется полноценным SSD-накопителем. По итогу смартфон имеет 256 ГБ гибридной памяти и от 8 до 12 ГБ памяти оперативной.

При всём при этом, новинка приятно удивляет ценой. За версию 8/256 компания просит всего 2599 юаней (22 600 рублей), а за вариант 12/256 ГБ — 2799 юаней (24 400 рублей).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители