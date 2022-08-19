Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов

Программно-технологические комплексы "Центр-3" и "Центр-4", позволяющие производить предварительное моделирование перспективных комплексов стрелкового оружия и боеприпасов, введены в эксплуатацию в Центре цифровизации жизненного цикла изделий Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех"). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.

Фото: Калашников Калашников

Моделирование с помощью инженерно-физических методов позволяет проводить быструю экспертную оценку конструктивных решений, а с помощью численных методов - осуществить комплексный анализ функционирования изделий с визуализацией быстропротекающих процессов. "Таким образом происходит создание цифровых двойников с учетом всей совокупности физико-химических и геометрических характеристик изделий", - отметили в ЦНИИточмаш на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022".

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Программно-технологические комплексы были разработаны по техническому заданию Минпромторга РФ в интересах отрасли обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии на базе суперкомпьютерных технологий с использованием отечественного специально разработанного программного обеспечения.

В ЦНИИточмаш отметили, что программно-технологические комплексы позволяют осуществлять электронное математическое моделирование с использованием инженерно-физических и численных методов, процессов, протекающих при функционировании всех видов стрелкового вооружения и боеприпасов.

Виртуальный полигон

В программно-технологических комплексах также реализовано создание виртуального полигона для оценки функционирования изделий в различных климатических условиях, в том числе с учетом изменения ветровой нагрузки, температуры и влажности воздуха по дистанции.

"В основу инженерно-физических расчетов положены лучшие отечественные и зарубежные инженерные методики расчетов, для которых характерны быстрота проведения расчетов и большое количество исходных данных, полученных опытным путем", - отмечается в сообщении пресс-службы Ростеха.

В основу моделирования с использованием численных методов заложены передовые методы математического моделирования, построенные на последних достижениях в области вычислительной механики, численной оптимизации и идентификации моделей, позволяющие достигать высокой (95% и выше) сходимости результатов с результатами реальных испытаний.