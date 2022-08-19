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56 минут назад

Ученые предсказали скорое глобальное извержение вулкана

Мир24иещё 2

В следующие десятилетия человечество может столкнуться с масштабным извержением вулкана, которое принесет огромный ущерб глобальной инфраструктуре, говорится в журнале Nature.

Результаты проведенного исследования ледяных кернов показывают, что шансы извержения магнитудой 7 (в 10-100 раз сильнее, чем извержение вулкана Тонга) в этом столетии составляют 1:6. Это в сотни раз выше вероятности столкновения с кометами и астероидами. В прошлом подобного рода катастрофы глобального масштаба приводили к изменению климата и исчезновению цивилизаций. В наши дни такое воздействие коснется транспорта, связи, экономики, торговли, продовольственной безопасности, водоснабжения и энергетики.

Ученые предупредили о магнитной буре 19 августа

По словам исследователей, частоту повторения крупных извержений можно отследить по пикам содержания сульфатов в кернах, вызванных выбросом газа во время значимых событий. В прошлом году ученые изучили ледяные керны и выявили 1113 следов извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, которые произошли в период между 60 000 и 9 000 лет назад. Было выявлено 97 событий, которые, возможно, оказали климатическое воздействие, которое эквивалентно извержению магнитудой 7 или выше. Согласно заключению специалистов, события магнитудой 7 случаются раз в 625 лет, а события магнитудой 8 (или суперизвержения) – раз в 14 300 лет.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло 15 января 2022 года, может вызвать кратковременное потепление на планете, поскольку он выбросил в атмосферу огромное количество водяного пара.

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