Результаты проведенного исследования ледяных кернов показывают, что шансы извержения магнитудой 7 (в 10-100 раз сильнее, чем извержение вулкана Тонга) в этом столетии составляют 1:6. Это в сотни раз выше вероятности столкновения с кометами и астероидами. В прошлом подобного рода катастрофы глобального масштаба приводили к изменению климата и исчезновению цивилизаций. В наши дни такое воздействие коснется транспорта, связи, экономики, торговли, продовольственной безопасности, водоснабжения и энергетики.

По словам исследователей, частоту повторения крупных извержений можно отследить по пикам содержания сульфатов в кернах, вызванных выбросом газа во время значимых событий. В прошлом году ученые изучили ледяные керны и выявили 1113 следов извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, которые произошли в период между 60 000 и 9 000 лет назад. Было выявлено 97 событий, которые, возможно, оказали климатическое воздействие, которое эквивалентно извержению магнитудой 7 или выше. Согласно заключению специалистов, события магнитудой 7 случаются раз в 625 лет, а события магнитудой 8 (или суперизвержения) – раз в 14 300 лет.