В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ученые предупредили о магнитной буре 19 августа

Илья Родин

Исследователи лаборатории РАС ФИАН заявили, что в пятницу, 19 августа, ожидается магнитная буря. Об этом пишет «Пятый канал».

На Землю обрушится магнитная буря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что магнитные бури чаще всего классифицируются на основе так называемой «шкалы силы электромагнитных бурь» (G-индекса). Градация шкалы от G0 (спокойная геомагнитная обстановка) до G5 (сильнейшие возмущения).

Эксперт рассказал, могут ли солнечные вспышки обернуться катастрофой для Земли

По данным ученых, природное явление в пятницу будет относительно слабым. Его мощность поднимется не выше G1. Оно будет наблюдаться с 6-00 до 12-00.

Эксперты предупредили, что предрасположенные к колебаниям магнитного поля Земли люди могут испытывать проблемы со здоровьем.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители