На Землю обрушится магнитная буря

Исследователи лаборатории РАС ФИАН заявили, что в пятницу, 19 августа, ожидается магнитная буря. Об этом пишет «Пятый канал».

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Отмечается, что магнитные бури чаще всего классифицируются на основе так называемой «шкалы силы электромагнитных бурь» (G-индекса). Градация шкалы от G0 (спокойная геомагнитная обстановка) до G5 (сильнейшие возмущения).

По данным ученых, природное явление в пятницу будет относительно слабым. Его мощность поднимется не выше G1. Оно будет наблюдаться с 6-00 до 12-00.