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1 час назад

Открыт редкий рентгеновский пульсар

Lenta.ru

Международная группа астрономов обнаружила новый аккрецирующий миллисекундный рентгеновский пульсар, получивший обозначение MAXI J1816-195, который совершает один оборот за 1,89 миллисекунды. Предварительные результаты наблюдения опубликованы в препринте в репозитории arXiv.

Открыт редкий рентгеновский пульсар
Фото: NASANASA

У рентгеновских пульсаров происходят строгие периодические изменения интенсивности рентгеновского излучения, которые могут составлять доли секунды. Аккрецирующие миллисекундные рентгеновские пульсары (AMXP) представляют собой тип рентгеновских пульсаров, в которых короткопериодические пульсации вызваны переносом массы от маломассивной звезды-компаньона через аккреционный диск на медленно вращающуюся нейтронную звезду.

AMXP относительно редки, и на сегодняшний день идентифицировано всего несколько десятков объектов этого типа. Новый пульсар был обнаружен с помощью прибора Neutron Star Internal Composition Explorer (NICER). Он демонстрирует пульсации с частотой 528,6 герца. Период обращения вокруг звезды-компаньона, масса которой достигает 0,1-0,55 массы Солнца, составляет 4,8 часа. Верхний предел расстояния до пульсара оценивается в 28 тысяч световых лет.

Продолжительность рентгеновских вспышек указывает на горение богатой водородом среды, что предполагает, что аккрецированный материал и, следовательно, звезда-донор должны быть богаты водородом.

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