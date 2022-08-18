Открыт редкий рентгеновский пульсар

Международная группа астрономов обнаружила новый аккрецирующий миллисекундный рентгеновский пульсар, получивший обозначение MAXI J1816-195, который совершает один оборот за 1,89 миллисекунды. Предварительные результаты наблюдения опубликованы в препринте в репозитории arXiv.

Фото: NASA NASA

У рентгеновских пульсаров происходят строгие периодические изменения интенсивности рентгеновского излучения, которые могут составлять доли секунды. Аккрецирующие миллисекундные рентгеновские пульсары (AMXP) представляют собой тип рентгеновских пульсаров, в которых короткопериодические пульсации вызваны переносом массы от маломассивной звезды-компаньона через аккреционный диск на медленно вращающуюся нейтронную звезду.

AMXP относительно редки, и на сегодняшний день идентифицировано всего несколько десятков объектов этого типа. Новый пульсар был обнаружен с помощью прибора Neutron Star Internal Composition Explorer (NICER). Он демонстрирует пульсации с частотой 528,6 герца. Период обращения вокруг звезды-компаньона, масса которой достигает 0,1-0,55 массы Солнца, составляет 4,8 часа. Верхний предел расстояния до пульсара оценивается в 28 тысяч световых лет.