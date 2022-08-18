Финские ученые создали экологичный самовосстанавливающийся пластик

Ученые из Университета Турку в Финляндии разработали новую форму пластика. Супрамолекулярный материал способен мгновенно восстанавливаться после повреждений и пригоден для вторичной переработки, сообщает Angewandte Chemie.

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Известно, что пластиковые отходы крайне долго сохраняются в окружающей среде. Причина заключается в наличии невероятно прочных химических связей между мономерами. Эти частицы соединяются, образуя полимеры, с помощью ковалентных связей.

Ученые уже не первый год ищут «рецепты» пластика, способного быстро разлагаться после использования. Но экологичный пластик, как правило, оказывался крайне непрочен и поэтому неудобен в эксплуатации.

Авторы новой научной работы заявили, что создали материал, обладающий прочностью обычного пластика, и при этом безвредный для экологии. Его частицы соединяются посредством нековалентных связей, которые являются обратимыми.

При низком содержании воды такой пластик способен принимать различные формы: растягиваться, изгибаться. При повышенном количестве воды он превращается в клей, а также обретает способность самовосстанавливаться после повреждений.

Самовосстанавливающиеся полимеры признаны многообещающей технологией с обширными возможностями для применения. Так, они могут стать основой для автомобильной краски, самостоятельно удаляющей царапины, или чехлов для смартфона. Авторы нового исследования отметили, что эти материалы также смогут решить проблему загрязнения окружающей среды.