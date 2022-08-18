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13 минут назад

В сети продается клавиатура для фанатов Толкина с раскладкой на эльфийском языке

Газета.Ru

Компания Drop представила кастомные клавиатуры специально для фанатов произведений Дж. Р. Р. Толкина. Одна из моделей имеет раскладку на синдарине (эльфийский язык), а вторая — на кирте (гномий язык). Об этом сообщает CNET.

В продаже появились клавиатуры с эльфийской раскладкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проводная и механическая клавиатура от Drop подключается к ПК с помощью USB-C. В ней также присутствует подсветка. Сообщается, что в сети существуют специальные шрифты, созданные еще в 1998 году, которые обладают совместимостью с этим клавиатурами. Стоимость такого девайса составляет $170 (около 10 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о российской программе, которая выявит пьяного сотрудника по нажатию клавиш на клавиатуре. В ее основе лежит алгоритм, который анализирует данные о пользователях корпоративных устройств и учится отличать их друг от друга. Технология позволяет повысить производительность труда, вовремя замечая у сотрудников признаки выгорания, а также по особенностям письма определить состояние пользователя и сообщить, если будут замечены признаки измененного алкоголем или наркотическими веществами сознания.

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