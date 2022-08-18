В России резко подешевел самый доступный iPhone

Российские онлайн-магазины предлагают iPhone SE образца 2020 года по цене от 25 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: Газета.ру Газета.ру

На старте продаж стоимость смартфона составляла 40 тыс. руб., поэтому разница составляет существенные 35%. iPhone SE (2020) получил 4,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE достался от iPhone 8, но внутри устройства установлен чипсет Apple A13 Bionic, который также используется в линейке iPhone 11.

iPhone SE оснащается одной камерой на 12 Мп без поддержки ночного режима. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В небольшом корпусе iPhone SE установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Одной из причин снижения стоимости смартфона является выход его преемника — iPhone SE (2022).