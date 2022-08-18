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19 минут назад

Стоимость iPhone SE 2020 в России упала на 35%

Газета.Ruиещё 1

Российские онлайн-магазины предлагают iPhone SE образца 2020 года по цене от 25 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

В России резко подешевел самый доступный iPhone
Фото: Газета.руГазета.ру

На старте продаж стоимость смартфона составляла 40 тыс. руб., поэтому разница составляет существенные 35%. iPhone SE (2020) получил 4,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE достался от iPhone 8, но внутри устройства установлен чипсет Apple A13 Bionic, который также используется в линейке iPhone 11.

iPhone SE оснащается одной камерой на 12 Мп без поддержки ночного режима. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В небольшом корпусе iPhone SE установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Одной из причин снижения стоимости смартфона является выход его преемника — iPhone SE (2022).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что последний «мини-смартфон» от Apple подешевел в России на 20%. Если на старте продаж за гаджет просили 69 990 руб., то теперь его можно найти в интернет-магазинах за 50-55 тыс. руб.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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