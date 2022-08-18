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49 минут назад

Индийские покупатели приобрели FIFA 23 за 4 рупия вместо 4800

Елена Прошина

Компания EA Sports в июле открыла предзаказы на игру FIFA 23. Стоимость футбольного симулятора $70. Однако индийским покупателям повезло – некоторое время цена на игру держалась на уровне 4,8 рупии (3,66 рублей) вместо 4800 рупий. Об этом пишет «Чемпионат».

Индийские покупатели приобрели FIFA 23 за 4 рупия вместо 4800
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда ошибку сотрудников Epic Games Store обнаружили, предзаказ уже успели сделать многие покупатели. В таких ситуациях многие издатели обнуляют заказы или просят доплатить, однако Electronic Arts решила оставить игру счастливчикам за сниженной цене.

В своем обращении издатель признал, что это была исключительно его ошибка, поэтому у покупателей не станут отбирать игру.

Напомним, релиз FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее компания опубликовала карточки футболистов Ultimate Team в стилистике супергероев Marvel. Так, в игре появятся супергеройские карточки Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндона Донована, Рикардо Карвалью и Пака Чжи Суна. Чтобы гарантированно получить одну из таких карточек надо предзказать игру до 21 августа.

Наука и техника,Клаудио Маркизио,
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