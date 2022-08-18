Индийские покупатели приобрели FIFA 23 за 4 рупия вместо 4800

Компания EA Sports в июле открыла предзаказы на игру FIFA 23. Стоимость футбольного симулятора $70. Однако индийским покупателям повезло – некоторое время цена на игру держалась на уровне 4,8 рупии (3,66 рублей) вместо 4800 рупий. Об этом пишет «Чемпионат».

Когда ошибку сотрудников Epic Games Store обнаружили, предзаказ уже успели сделать многие покупатели. В таких ситуациях многие издатели обнуляют заказы или просят доплатить, однако Electronic Arts решила оставить игру счастливчикам за сниженной цене.

В своем обращении издатель признал, что это была исключительно его ошибка, поэтому у покупателей не станут отбирать игру.