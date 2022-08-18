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48 минут назад

Назван главный недостаток умных часов Apple и Samsung

Lenta.ru

Журналисты издания TechRadar назвали главный недостаток умных часов популярных брендов. Об этом сообщается на сайте портала.

Назван главный недостаток умных часов Apple и Samsung
Фото: ReutersReuters

Авторы материала обратили внимание на анонс смарт-часов Samsung Galaxy Watch 5, который состоялся 10 августа. По словам специалистов, умные часы ограничены экосистемой — так, аксессуар нельзя подключить к iPhone. Samsung подтвердила данную информацию, подчеркнув, что новые модели часов несовместимы с iOS.

Журналисты заметили, что подобное ограничение мешает распространению гаджета среди владельцев смартфонов Apple: «Samsung снижает свои шансы на конкуренцию, если многие потенциальные пользователи не смогут подключиться к ее часам». В свою очередь часы Apple Watch также нельзя подключить ни к каким устройствам, кроме iPhone.

Специалисты предположили, что ограничение со стороны Samsung можно объяснить тем, что смарт-часы работают на базе Wear OS 3. Данная операционная система была разработана Google, однако кастомизирована корейскими специалистами. В материале говорится, что Samsung могла специально не добавлять в ОС поддержку iPhone.

Ранее авторы издания The Verge раскритиковали современные смарт-часы, обратив внимание на практически полное отсутствие физических кнопок. По словам специалистов, часами с сенсорным экраном проблематично управлять во время совершения физических упражнений.

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