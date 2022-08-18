Выявлены различия в работе мозга у людей с разной степенью самоконтроля

Psychological Science публикует материал, рассказывающий об исследовании, проведенном учеными из Фрайбургского университета, Университета Альберты и Бернской университетской больницы, в ходе которого было установлено, что нейронные процессы, происходящие в мозге у людей с развитым самоконтролем, в среднем протекают менее быстро, чем у остальных. В их мозгу происходит меньше отвлекающих факторов, поэтому можно сказать, что у таких людей “более спокойный ум”.