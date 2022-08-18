Выявлены различия в работе мозга у людей с разной степенью самоконтроля

Psychological Science публикует материал, рассказывающий об исследовании, проведенном учеными из Фрайбургского университета, Университета Альберты и Бернской университетской больницы, в ходе которого было установлено, что нейронные процессы, происходящие в мозге у людей с развитым самоконтролем, в среднем протекают менее быстро, чем у остальных. В их мозгу происходит меньше отвлекающих факторов, поэтому можно сказать, что у таких людей “более спокойный ум”.
Всего было проведено два эксперимента в двух университетах. В эксперименте Фрайбургского университета участвовали 50 добровольцев, а в эксперименте Университета Альберты – более ста. Но результаты, полученные в каждом эксперименте, позволили ученым сделать одинаковые выводы.
По словам доктора Бастиана Шиллера с факультета психологии Фрайбургского университета, результаты исследования показывают, что у людей с хорошим самоконтролем мозговые процессы протекают более гладко. Поэтому их мозг создает меньше отвлекающих стимулов.