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41 минуту назад

Приложение UTair прекратит работу с 19 августа

Лера Букина

С 19 августа прекратится работа приложения российской авиакомпании UTair. Об этом говорится на ее сайте.

Приложение UTair прекратит работу с 19 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация обусловлена блокировкой софта в магазинах Google Play и App Store в связи с санкциями.

«Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос — им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки ВКонтакте, Телеграме и Вайбере», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении компании.

В рамках рестрикций компания Google приняла решение отключить обновления платных приложений в России. Из App Store и Google Play удалились приложения Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка, МКБ, «ЮMoney».

В России разработали альтернативный магазин приложений NashStore в связи с опасениями полного запрета на использования App Store и Google Play.

Наука и техника,Олег Семенов,Ютэйр,Альфа-банк,Газпромбанк,Google,Сбербанк России,
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