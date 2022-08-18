Приложение UTair прекратит работу с 19 августа

С 19 августа прекратится работа приложения российской авиакомпании UTair. Об этом говорится на ее сайте.
Ситуация обусловлена блокировкой софта в магазинах Google Play и App Store в связи с санкциями.
«Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос — им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки ВКонтакте, Телеграме и Вайбере», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении компании.
В рамках рестрикций компания Google приняла решение отключить обновления платных приложений в России. Из App Store и Google Play удалились приложения Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка, МКБ, «ЮMoney».
В России разработали альтернативный магазин приложений NashStore в связи с опасениями полного запрета на использования App Store и Google Play.