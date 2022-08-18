Приложение UTair прекратит работу с 19 августа

«Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос — им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки ВКонтакте, Телеграме и Вайбере», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении компании.