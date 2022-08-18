Huawei отказался продавать товары в России

Магазины китайского технологического гиганта Huawei отказываются продавать посетителям телефоны и ноутбуки, которые выставлены в витринах. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Ситуация вызвана спором управляющей компании магазинов с производителем. По словам собеседников издания, Huawei перестала осуществлять прямые поставки продукции фирменным магазинам, а новые схемы работы отладить не удалось.

Юристы указывают на то, что у покупателей нет права требовать продажи витринных образцов. Издание обратило внимание на то, что магазины бренда в московских торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк» и «Гагаринский» работают, но на многих ценниках указано «не для продажи».

О закрытии интернет-магазина в России Vmall и остановке продаж в мобильном приложении Huawei Vmall стало известно в начале августа.