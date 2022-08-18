Раскрыта дата презентации iPhone 14

Компания Apple планирует презентовать новую модельную линейку смартфонов IPhone 14 7 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.
Также корпорация намерена представить новые компьютеры Mac, бюджетные, а также дорогие iPad, три модели Apple Watch. Apple обновляет свой флагманский продукт в непростое для отрасли время. Продажи смартфонов начали снижаться на фоне инфляции и неустойчивой экономики, отмечает агентство.
Некоторым сотрудникам розничных магазинов отдано распоряжение подготовиться к выпуску новых продуктов 16 сентября. Компания намерена транслировать мероприятие онлайн.
Стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, хотя разработчики исключат 5,4-дюймовую «мини» версию и добавят модель с 6,7-дюймовым экраном. Это будет первый раз, когда Apple выпускает непрофессиональный iPhone с дисплеем такого размера. В смартфоне заменят вырез для фронтальной камеры на отверстие в форме таблетки для датчиков идентификации лица. Это позволит немного увеличить места на экране. Компания также добавит в iPhone 14 Pro более быстрый чип.
Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, а также 12-мегапиксельные сверхширокоугольные и телеобъективы. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.