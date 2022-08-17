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1 час назад

Медведев обсудил с главой Роскосмоса создание новых спутников

Деловая газета "Взгляд"

На встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым обсуждалось создание новых спутников и пуски в интересах Минобороны и гражданских заказчиков, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев обсудил с главой Роскосмоса создание новых спутников
Фото: ТАССТАСС

«С генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым обсудили перспективные направления развития гражданского и военного сегментов госкорпорации. В частности, речь шла о создании новых спутников, плановых пусках в интересах Министерства обороны России и гражданских заказчиков», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности работу госкорпорации «Роскосмос» во главе с руководителем Юрием Борисовым.

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