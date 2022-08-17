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19 минут назад

Стала известна дата презентации iPhone 14

Елена Прошина

По информации Bloomberg, Apple планирует представить новую модель iPhone уже 7 сентября.

Стала известна дата презентации iPhone 14
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на предстоящей презентации новые iPhone откроют осенний сезон продуктов. Среди них будет несколько новых компьютеров Mac, несколько моделей iPad в разных ценовых категориях и три модели Apple Watch.

Ранее инсайдер LeaksApplePro раскрыл подробности будущего iPhone 14. Он подтвердил слухи о том, что две «старшие» модели получат новый вырез вместо фирменной «моноброви», а также предупредил, что к новому дизайну устройств тяжело привыкнуть. Самый большой смартфон iPhone 14 Pro Max инсайдер и вовсе сравнил с «кирпичом».

Наука и техника,Apple,
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