Стала известна дата презентации iPhone 14

Отмечается, что на предстоящей презентации новые iPhone откроют осенний сезон продуктов. Среди них будет несколько новых компьютеров Mac, несколько моделей iPad в разных ценовых категориях и три модели Apple Watch.

Ранее инсайдер LeaksApplePro раскрыл подробности будущего iPhone 14. Он подтвердил слухи о том, что две «старшие» модели получат новый вырез вместо фирменной «моноброви», а также предупредил, что к новому дизайну устройств тяжело привыкнуть. Самый большой смартфон iPhone 14 Pro Max инсайдер и вовсе сравнил с «кирпичом».