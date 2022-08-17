Почти половина пользователей Android рассматривает переход на iPhone

Согласно опросу американской ИБ-компании Beyond Identity, 49% владельцев Android-смартфонов рассматривают возможность перехода на iPhone из-за предполагаемого превосходства гаджетов Apple по части безопасности. Об этом сообщает портал 9to5mac.

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Отмечается, что 76% пользователей iPhone чувствуют себя в большей безопасности с iOS. Такого же мнения придерживаются 74% владельцев Android-смартфонов. Пользователи iPhone 13 в два раза чаще заявляли, что их текущий гаджет является самым безопасным из всех, которые они когда-либо использовали.

При этом 33% пользователей Android рассматривают возможность перехода на iPhone в связи со скорым выходом iOS 16, одним из главных нововведений которой станет «защита от хакеров», функция Lockdown Mode.