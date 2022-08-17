Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для дальнейшей подготовки манипулятора ERA к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

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"Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16:53 по московскому времени открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", – указано в сообщении госкорпорации.

Космонавты затем направятся к модулю "Наука" с размещенным европейским роботом-манипулятором ERA. Здесь они прикрепят локтевые камеры CLU-3 и CLU-4, после чего отсоединят внешний пульт управления манипулятором EMMI – он будет перемещен на другую точку модуля "Наука".

Отдельно космонавты отрегулируют приводы TRM на концевых эффекторах ERA. Кроме того, план работ предусматривает замену рамок с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.

Суммарно все операции рассчитаны на временной период в 6 часов 44 минуты. Если у космонавтов останется время, они разместят блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1. Также возможно раскрытие стрелы ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".