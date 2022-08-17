Ученые рассказали, какие домашние животные могут заразиться оспой обезьян

Совсем недавно оказалось, что домашние животные тоже способны заразиться от человека вирусом оспы обезьян. Об этом стало известно в ходе исследования, опубликованного в издании The Lancet. Но собаки - не единственные питомцы, которые подвергаются риску заражения.

Недавно учёные обнаружили, что собаки способны заразиться от своих хозяев оспой обезьян. Симптомы болезни появились у питомца, согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, через 12 дней после возникновения признаков заболевания у самих хозяев. Специалисты полагают, что животному мог передаться вирус через контакт с постельным бельём.

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В то же время специалисты в области здравоохранения отмечают, что заражение оспой обезьян домашних любимцев - это большая редкость. Произойти это может только при очень тесном контакте с заражённым хозяином.

По словам доктора Лори Теллер, президента Американской ветеринарной медицинской ассоциации, исследования демонстрируют, что заразиться вирусом обезьяньей оспы могут мыши и кролики.

Среди симптомов оспы обезьян у домашних животных можно выделить потерю аппетита, усталость, лихорадку, вздутие живота, кашель, выделения из носа или корки на носу. Правда, всё это также может быть признаком большинства вирусных инфекций либо респираторных заболеваний.

Даже сыпь, которая характерна для оспы обезьян, тоже может указывать на множество других болезней. При этом если в течение трёх недель после заражения у питомца появилась такая сыпь или два других клинических симптома, то необходимо обратиться к ветеринару.

Если вы подозреваете, что у вашего любимца - оспа обезьян или если это уже подтвердили в клинике, то вам нужно изолировать его от других животных как минимум на 21 день. Также на тот же период нужно как можно меньше с ним непосредственно контактировать.

Владельцы питомца с обезьяньей оспой должны часто мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты. То есть надевать защитные очки, перчатки, маску, одноразовый халат при уходе за животным либо уборке за ним. Если халата всё же нет, то вместо него нужно надевать одежду, которая полностью закрывает вашу кожу. После общения с собакой эту одежду нужно сразу же снять и постирать. Из других мер защиты эксперты выделяют дезинфекцию после прямого контакта с животным постельного белья, посуды для еды и пр.