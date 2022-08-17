NASA начало подготовку к запуску ракеты для лунной миссии США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) начало подготовку к запуску ракеты Space Launch System (SLS). Ракету запустят в рамках лунной миссии Artemis-1, сообщает Reuters.

Фото: nasa nasa

Отмечается, что ракету высотой 98 метров запустят 29 августа. Демонстрационный запуск без астронавтов станет частью программы, в рамках которой США планируют отправить людей на Луну. Artemis позволит подготовиться к перспективным марсианским миссиям.

SLS вышла из сборочного цеха в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ракете предстоит пройти 6-километровый путь к стартовой площадке со скоростью менее 1,6 километра в час. Это займет около 11 часов.

Ракета несет построенный компанией Lockheed Martin корабль Orion. Он облетит Луну и приводнится в океане через 42 дня. Если погода или технические проблемы помешают запуску в августе, ракету запустят 2 или 5 сентября.