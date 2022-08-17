Новая функция появилась в WhatsApp

В бета-версии WhatsApp под номером 2.22.18.13 была обнаружена новая полезная функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Речь идет о кнопке «Отменить», которая позволит восстанавливать удаленные сообщения. Как сообщает портал, при удалении сообщения мессенджер зафиксирует действие пользователя и даст ему шанс вернуть его. Для этого в нижней части экрана появится специальная плашка, предлагающая отменить удаление. Она будет висеть несколько секунд, после чего исчезнет, и дальнейшее восстановление станет уже невозможным.
Функция уже доступна избранным бета-тестером, дата ее появления в публичной версии мессенджера пока остается неизвестной.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о трех новых функциях WhatsApp, которые позволят пользователю прятаться от своих контактов. Так, пользователь получит возможность скрывать свой онлайн-статус, «бесшумно» выходить из групп, которые пользователю больше не нужны, а также запрещать пользователям делать скриншоты так называемых «одноразовых» сообщений, которые исчезают после просмотра.