Caviar представил смартфон в корпусе из метеорита за 600 тысяч рублей

Российский бренд люксовых гаджетов Caviar представил смартфон Galaxy Z Fold 4 в корпусе со вставками из настоящего метеорита. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Фото: Caviar Caviar

Новая серия получила название «Посланники Галактики», отсылая покупателя к слову «Galaxy» в названии. Один из смартфонов получил название Canyon Diablo — он будет выпущен в количестве 29 экземпляров. В описании к гаджету указано, что его корпус инкрустирован осколками тремя разных метеоритов — Сеймчан, Муонионалуста и Каньон Дьябло.

«Каждый осколок метеорита уникален, поэтому геометрия метеоритных вставок у каждой модели уникальна», — утверждают в Caviar. Цена Canyon Diablo составила 589 тыс. руб. за версию с 256 ГБ встроенной памяти.