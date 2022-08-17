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29 минут назад

Российский бренд Caviar представил смартфон в корпусе из метеорита за 600 тыс. руб.

Газета.Ru

Российский бренд люксовых гаджетов Caviar представил смартфон Galaxy Z Fold 4 в корпусе со вставками из настоящего метеорита. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Caviar представил смартфон в корпусе из метеорита за 600 тысяч рублей
Фото: CaviarCaviar

Новая серия получила название «Посланники Галактики», отсылая покупателя к слову «Galaxy» в названии. Один из смартфонов получил название Canyon Diablo — он будет выпущен в количестве 29 экземпляров. В описании к гаджету указано, что его корпус инкрустирован осколками тремя разных метеоритов — Сеймчан, Муонионалуста и Каньон Дьябло.

«Каждый осколок метеорита уникален, поэтому геометрия метеоритных вставок у каждой модели уникальна», — утверждают в Caviar. Цена Canyon Diablo составила 589 тыс. руб. за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Второй смартфон называется Golden Meteor. В его корпусе также присутствуют три вида метеорита, а также ювелирный сплав с двойным покрытием золота 24К. Цена составила 609 тыс. руб. за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

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