Названы сроки внедрения искусственного интеллекта в госучреждения

Системы искусственного интеллекта могут быть массово внедрены в работу государственных органов уже к 2025 году, заявил зампред правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. По его словам, основной упор будет сделан на некоторые отрасли экономики, и к 2024 году искусственный интеллект будет задействован в 50% рабочих процессов.

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Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта, — поделился вице-премьер.

Он отметил, что многие крупные корпорации уже активно занимаются внедрением систем ИИ в свою работу. Однако большинство компаний испытывают финансовые трудности и не могу развиваться в данном направлении. Чернышенко подчеркнул, что с 2021 года в России действует проект «Искусственный интеллект», направленный на поддержку подобных организаций.