В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
56 минут назад

Названы сроки внедрения искусственного интеллекта в госучреждения

News.ru

Системы искусственного интеллекта могут быть массово внедрены в работу государственных органов уже к 2025 году, заявил зампред правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. По его словам, основной упор будет сделан на некоторые отрасли экономики, и к 2024 году искусственный интеллект будет задействован в 50% рабочих процессов.

Названы сроки внедрения искусственного интеллекта в госучреждения
Фото: shutterstockshutterstock

Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта, — поделился вице-премьер.

Он отметил, что многие крупные корпорации уже активно занимаются внедрением систем ИИ в свою работу. Однако большинство компаний испытывают финансовые трудности и не могу развиваться в данном направлении. Чернышенко подчеркнул, что с 2021 года в России действует проект «Искусственный интеллект», направленный на поддержку подобных организаций.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы начнут реализовывать пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. В исследовании примут участие Московская городская онкологическая больница № 62 и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители