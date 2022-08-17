Google по ошибке выпустила старую версию Android

«Я обновил смартфон, а это Android 12, а не Android 13, лол», — заметил пользователь под ником Sacredrelics. «Господи, Google не может правильно обработать ни один процесс обновления», — подчеркнул автор mrcndr82. Пользователи под ником real_with_myself рассказал, что из-за странной ошибки Google на всякий случай ему пришлось взять с собой на работу запасной телефон.