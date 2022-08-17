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1 час назад

Google по ошибке выпустила старую версию Android

Lenta.ru

Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили от Google старое обновление Android вместо нового. Об этом сообщает издание Android Police.

Google по ошибке выпустила старую версию Android
Фото: HuaweiHuawei

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию Reddit, согласно которой ряд пользователей телефонов Pixel получили старое обновление Android. По словам посетителей площадки, они хотели установить на свой телефон новейшую Android 13, однако после процесса обновления заметили, что них девайсы остались с предыдущей версией ОС.

«Я обновил смартфон, а это Android 12, а не Android 13, лол», — заметил пользователь под ником Sacredrelics. «Господи, Google не может правильно обработать ни один процесс обновления», — подчеркнул автор mrcndr82. Пользователи под ником real_with_myself рассказал, что из-за странной ошибки Google на всякий случай ему пришлось взять с собой на работу запасной телефон.

«Похоже, что проблема затрагивает в первую очередь пользователей Pixel 6, хотя некоторые владельцы Pixel 4a и 5a также получают случайную сборку Android 12», — отметили журналисты издания. По их словам, проблему можно решить с помощью перезагрузки телефона и повторного запрашивания обновления.

Google выпустила новую версию фирменной ОС 15 августа. В первую очередь Android 13 оказалась доступна для смартфонов линейки Pixel — на аппаратах других брендов апдейт выйдет позже.

Наука и техника,Google,
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