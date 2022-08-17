В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Российские ритейлеры открыли предзаказ на Galaxy Z Fold 4 и раскрыли цену смартфона

Газета.Ru

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Об этом сообщает портал Rozetked.

В России открыли предзаказ на Galaxy Z Fold 4 и раскрыли цену смартфона
Фото: SamsungSamsung

«Смартфоны будут доступны нашим клиентам, как и всегда, после старта продаж на глобальном рынке. В нынешних непростых условиях мы делаем все возможное, чтобы россияне вместе с пользователями во всём мире имели доступ к новым гаджетам», — говорится в сообщении пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо».

Samsung перестал ввозить новые гаджеты в Россию в начале марта, поэтому поставки в Россию будут осуществляться посредством параллельного импорта. Мировые продажи смартфонов южнокорейского вендора стартуют 26 августа, так что, предположительно, первые партии Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 прибудут в Россию уже в сентябре.

Отмечается, что продажу новых смартфонов Samsung также будет осуществлять магазин GalaxyStore, принадлежащий Inventive Retail Group. На сайте указана и стоимость новинок — от 119 990 руб. за Galaxy Z Flip 4 и от 169 990 руб. за Galaxy Z Fold 4.

Новые гаджеты от Samsung были представлены на презентации Galaxy Unpacked 10 августа 2022 года. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители