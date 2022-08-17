В России открыли предзаказ на Galaxy Z Fold 4 и раскрыли цену смартфона

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Об этом сообщает портал Rozetked.

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«Смартфоны будут доступны нашим клиентам, как и всегда, после старта продаж на глобальном рынке. В нынешних непростых условиях мы делаем все возможное, чтобы россияне вместе с пользователями во всём мире имели доступ к новым гаджетам», — говорится в сообщении пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо».

Samsung перестал ввозить новые гаджеты в Россию в начале марта, поэтому поставки в Россию будут осуществляться посредством параллельного импорта. Мировые продажи смартфонов южнокорейского вендора стартуют 26 августа, так что, предположительно, первые партии Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 прибудут в Россию уже в сентябре.

Отмечается, что продажу новых смартфонов Samsung также будет осуществлять магазин GalaxyStore, принадлежащий Inventive Retail Group. На сайте указана и стоимость новинок — от 119 990 руб. за Galaxy Z Flip 4 и от 169 990 руб. за Galaxy Z Fold 4.