Хакеры из США атаковали сайт "Единой России"

В пресс-службы партии «Единая Россия» заявили, что была совершена мощная DDoS-атака. Она велась из Европы, Кореи и США. Об этом сообщается на сайте партии».

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В пресс-службе отметили, что аномальная активность извне и усиление атак на все информационные системы фиксируются каждый день.

«В последние дни их вектор сузился — совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии», — говорится в публикации.

Утверждается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду.

«Для их проведения задействуются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийские хакеры из группировки Killnet атаковали 207 государственных и негосударственных сайтов Эстонии, предположительно, в ответ на снос памятника советскому танку T-34 в Нарве. Отмечается, что после атак в стране наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн.