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1 час назад

Единая Россия: хакеры из США, Кореи и Европы совершили мощную DDoS-атаку на сайт партии

Газета.Ruиещё 1

В пресс-службы партии «Единая Россия» заявили, что была совершена мощная DDoS-атака. Она велась из Европы, Кореи и США. Об этом сообщается на сайте партии».

Хакеры из США атаковали сайт "Единой России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе отметили, что аномальная активность извне и усиление атак на все информационные системы фиксируются каждый день.

«В последние дни их вектор сузился — совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии», — говорится в публикации.

Утверждается, что пиковая мощность атак составила десятки гигабит в секунду.

«Для их проведения задействуются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийские хакеры из группировки Killnet атаковали 207 государственных и негосударственных сайтов Эстонии, предположительно, в ответ на снос памятника советскому танку T-34 в Нарве. Отмечается, что после атак в стране наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн.

11 августа стало известно, что хакеры Killnet положили сайт Сейма Латвии после того, как Рига присвоила РФ статус «спонсора терроризма».

Наука и техника,Единая Россия,
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