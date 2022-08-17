Apple AirPods Pro 2 оснастят датчиками движения

В 2021 году Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что AirPods Pro 2 получат обновленные датчики движения и будут ориентированы на отслеживание физической активности. До этого аналитик Минг-Чи Куо отметил, что Apple хочет добавить в AirPods функции для здоровья и фитнеса в будущем. Об этом пишет издание PHG.RU.

Фото: FBM FBM

Недавно Apple получила патент на внутриушную систему мониторинга физической активности, объединяющую передовые биометрические датчики для выявления физиологических показателей, в том числе температуру, частоту сердечного ритма, уровень пота и т. д. через контакт с кожей и интегрированными датчиками движения.

Функция отслеживания фитнеса в AirPods Pro 2 вероятно будет сопряжена с кольцом активности Apple Watch. Система Apple iOS 16 расширяет круг активности для всех пользователей, давая им возможность устанавливать ежедневные цели активности и следить за калориями в фитнес-приложении, даже не имея Apple Watch. Также можно делиться своими «кругами активности» с друзьями для дополнительной мотивации.

Датчик движения iPhone умеет считать шаги, расстояние, пройденные метры и упражнения из других приложений, которые можно преобразовать в активные оценки калорий, способствующие достижению ежедневных целей активности пользователя.

С учетом того, что Apple планирует расширить кольцо активности на все iPhone, теперь вполне вероятно, что AirPods будут использовать для сбора большего количества информации об активности, особенно для пользователей, не имеющих Apple Watch.

Предполагается, что кроме отслеживания фитнеса AirPods Pro 2 получат тот же дизайн, что и актуальная модель, датчик обнаружения кожи вместо ИК-датчика, серьезно усовершенствованный беспроводной чип и поддержку воспроизведения Apple Lossless Audio Codec (ALAC).