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25 минут назад

Сбер запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Лера Букина

Сбер стал обладателем двух патентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, которые созданы

Сбер запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

в рамках исследования по выявлению дипфейков.

Среди технических результатов работы - повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

В основу технологий легли нейросетевые модели класса EfficientNet и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах. Благодаря объединению в одну систему они могут точно определить синтетически измененные изображения лиц на видео.

Система отличается от других наличием возможности обрабатывать видеоконтент с несколькими лицами в кадре. Опция позволяет противодействовать методам обхода систем выявления дипфейков.

Согласно результатам независимого тестирования, показатели эффективности системы оцениваются в 98% - это намного выше значений опубликованных аналогов.

Разработанные технологии позволят решить несколько задач. Речь идет о защите от кибератак, выявлении на ранних стадиях информационных атак, обеспечении защиты переговоров по видео-конференц-связи.

По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова, Сбер активно занимается развитием своих систем кибербезопасности.

«Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях», - подчеркнул он.

Наука и техника,Станислав Кузнецов,Роспатент,Сбербанк России,
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