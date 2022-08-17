Сбер запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Сбер стал обладателем двух патентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, которые созданы
в рамках исследования по выявлению дипфейков.
Среди технических результатов работы - повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.
В основу технологий легли нейросетевые модели класса EfficientNet и метод амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах. Благодаря объединению в одну систему они могут точно определить синтетически измененные изображения лиц на видео.
Система отличается от других наличием возможности обрабатывать видеоконтент с несколькими лицами в кадре. Опция позволяет противодействовать методам обхода систем выявления дипфейков.
Согласно результатам независимого тестирования, показатели эффективности системы оцениваются в 98% - это намного выше значений опубликованных аналогов.
Разработанные технологии позволят решить несколько задач. Речь идет о защите от кибератак, выявлении на ранних стадиях информационных атак, обеспечении защиты переговоров по видео-конференц-связи.
По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова, Сбер активно занимается развитием своих систем кибербезопасности.
«Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях», - подчеркнул он.