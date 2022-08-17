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20 минут назад

«Роскосмос» запустит ракету на новом виде топлива

Елена Прошина

Первая российская ракета на полностью новом виде топлива, нафтиле, будет запущена с космодрома «Восточный» осенью 2022 года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав «Роскосмоса») Руслан Мухамеджанов.

«Роскосмос» запустит ракету на новом виде топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пуск ракеты «Союз 2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и спутником «Скиф-Д» пройдет в рамках федерального проекта «Сфера». Мухамеджанов отметил, что перевод стартового комплекса на использование нафтила шел в несколько этапов, а автономные испытания завершились в конце 2021 года.

В частности, инженеры уже проверили системы заправки новым видом топлива, а также управление технологическим оборудованием. Сейчас проектировщикам остается провести только комплексные предпусковые испытания на стартовой площадке после установки ракеты-носителя.

Напомним, что нафтил — специальное нетоксичное углеводородное топливо, которое относится к малоопасным веществам. Его единственным в мире производителем является Ангарская нефтехимическая компания.

Наука и техника,ЦЭНКИ,Роскосмос,
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