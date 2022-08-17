Телескоп VLT запечатлел захватывающий космический танец

Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории сфотографировал результат удивительного космического столкновения - галактику NGC 7727. Этот гигант родился в результате слияния двух галактик, события, которое началось около миллиарда лет назад. В его центре находится пара сверхмассивных чёрных дыр, которым суждено объединиться в одну ещё более массивную чёрную дыру.

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Так же как вы можете случайно налететь на кого-то на оживленной улице, так и галактики тоже могут натолкнуться друг на друга. При этом отдельные звезды, как правило, не сталкиваются, поскольку расстояния между ними очень велики. Скорее, галактики танцуют друг вокруг друга, а гравитация создает приливные силы, которые резко меняют внешний вид двух партнеров по танцам. "Хвосты" из звезд, газа и пыли вращаются вокруг галактик, и в итоге образуется новая объединённая галактика красивой асимметричной формы.

Две яркие точки в центре галактики NGC 7727 - еще одно яркое напоминание о ее драматическом прошлом. Ядро NGC 7727 по-прежнему состоит из двух первоначальных галактических ядер, в каждом из которых находится сверхмассивная чёрная дыра. Эта ближайшая к нам пара сверхмассивных черных дыр находится примерно в 89 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Водолея,

Чёрные дыры в NGC 7727 находятся на расстоянии всего 1600 друг от друга световых лет и, как ожидается, сольются в течение 250 миллионов лет.

Ожидается, что поиск аналогичных скрытых пар сверхмассивных чёрных дыр станет проще с новым Чрезвычайно большим телескопом (ELT), который должен начать работу в конце этого десятилетия в чилийской пустыне Атакама. С ELT мы сможем сделать еще много таких открытий в центрах галактик.