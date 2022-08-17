Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян от человека

Люди, инфицированные оспой обезьян, переделали вирус своей собаке — об этом сообщается в работе инфекционистов из Сорбоннского университета в Париже, опубликованной в журнале The Lancet.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Это первый зарегистрированный случай передачи инфекции от человека к собаке. По словам врачей, на данный момент неизвестно, может ли зараженная собака передать вирус оспы обезьян людям.

Сообщается, что животное мог заразить один из двух мужчин, которым был поставлен диагноз в начале июня 2022 года. У обоих появились симптомы оспы обезьян, включая сыпь, усталость, головные боли и лихорадку.

Через двенадцать дней после того, как у мужчины заметили первые симптомы, у их 4-летней итальянской борзой появились множественные повреждения на коже и слизистых оболочках, в том числе большие, наполненные гноем прыщи на животе и язва на анусе.

Затем у собаки взяли ПЦР-тест, который дал положительный результат на оспу обезьян. Генетический анализ показал, что вирус, который заразил одного из мужчин, точно соответствовал вирусу борзой.