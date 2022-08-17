iPhone 14 Pro Max сравнили с "кирпичом"

Инсайдер LeaksApplePro рассказал подробности о будущих смартфонах компании Apple — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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LeaksApplePro ссылается на слова источника, близкого к производству iPhone, который уже имел возможность ознакомиться с новинками бренда. Так, он подтвердил ранние слухи о том, что две «старшие» модели линейки получат новый вырез вместо уже ставшей фирменной «моноброви».

При этом информатор добавил, что привыкнуть к новому дизайну устройств быстро не получится, а самый большой смартфон iPhone 14 Pro Max и вовсе ощущается в руке «как кирпич».

Что же касается дисплея, то рядовой пользователь вряд ли заметит существенные изменения по сравнению с прошлогодними моделями, утверждает источник.