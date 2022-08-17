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37 минут назад

Инсайдер сравнил будущий iPhone 14 Pro Max с "кирпичом"

Газета.Ruиещё 1

Инсайдер LeaksApplePro рассказал подробности о будущих смартфонах компании Apple — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал Gizmochina.

iPhone 14 Pro Max сравнили с "кирпичом"
Фото: Газета.руГазета.ру

LeaksApplePro ссылается на слова источника, близкого к производству iPhone, который уже имел возможность ознакомиться с новинками бренда. Так, он подтвердил ранние слухи о том, что две «старшие» модели линейки получат новый вырез вместо уже ставшей фирменной «моноброви».

При этом информатор добавил, что привыкнуть к новому дизайну устройств быстро не получится, а самый большой смартфон iPhone 14 Pro Max и вовсе ощущается в руке «как кирпич».

Что же касается дисплея, то рядовой пользователь вряд ли заметит существенные изменения по сравнению с прошлогодними моделями, утверждает источник.

Линейка iPhone 14 будет представлена на онлайн-мероприятии Apple в сентябре 2022 года. В нее войдут сразу четыре устройства — 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Наука и техника,Apple,
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