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21 минуту назад

«Ъ»: поставки дешевых смартфонов в Россию упали в 1,5 раза

BFM.RUиещё 1

Поставки смартфонов в Россию стоимостью до 10 тысяч рублей в первом полугодии упали в полтора раза. Это, как пишет газета «Коммерсантъ», подсчитали в компании GS Group.

Поставки дешевых смартфонов в Россию упали в 1,5 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отчете говорится, что поставки недорогих гаджетов составили чуть более 2,5 млн штук — это на 56% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Импорт смартфонов среднего сегмента, то есть стоимостью до 30 тысяч рублей, снизился на четверть, а дорогих устройств — более чем на треть. Общий импорт смартфонов в Россию в первом полугодии упал на 38%.

Аналитики полагают, что поставки дешевых телефонов упали в первую очередь из-за ухода с российского рынка компании Samsung, на которую приходилась треть сегмента. Также почти вдвое сократили экспорт бренды Xiaomi и Realme.

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