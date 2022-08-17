Поставки дешевых смартфонов в Россию упали в 1,5 раза

Поставки смартфонов в Россию стоимостью до 10 тысяч рублей в первом полугодии упали в полтора раза. Это, как пишет газета «Коммерсантъ», подсчитали в компании GS Group.

В отчете говорится, что поставки недорогих гаджетов составили чуть более 2,5 млн штук — это на 56% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Импорт смартфонов среднего сегмента, то есть стоимостью до 30 тысяч рублей, снизился на четверть, а дорогих устройств — более чем на треть. Общий импорт смартфонов в Россию в первом полугодии упал на 38%.