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1 час назад

Apple Watch и MacBook начнут собирать во Вьетнаме

Лера Букина

Американская компания Apple обсуждает с Вьетнамом выпуск Apple Watch и MacBook для диверсификации производства за пределами Китая. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

Apple Watch и MacBook начнут собирать во Вьетнаме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники издания отмечают, что поставщики Apple приступили к производству Apple Watch в тестовом режиме на севере Вьетнама. Кроме того, компания обратилась к поставщикам с просьбой наладить тестовую производственную линию для MacBook. Также отмечается, что процесс переноса массового производства был медленным в связи с пандемией и длинной цепочкой поставок компонентов для ноутбуков.

Вьетнам - наиболее крупный производственный центр Apple за пределами Китая. Вьетнамские заводы занимаются производством планшетов iPad и наушников AirPods.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования ценового агрегатора Price.ru, в России к сентябрю смартфоны подорожают на 10-15% в связи с традиционным спросом.

Наука и техника,Apple,
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