Apple Watch и MacBook начнут собирать во Вьетнаме

Американская компания Apple обсуждает с Вьетнамом выпуск Apple Watch и MacBook для диверсификации производства за пределами Китая. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

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Источники издания отмечают, что поставщики Apple приступили к производству Apple Watch в тестовом режиме на севере Вьетнама. Кроме того, компания обратилась к поставщикам с просьбой наладить тестовую производственную линию для MacBook. Также отмечается, что процесс переноса массового производства был медленным в связи с пандемией и длинной цепочкой поставок компонентов для ноутбуков.

Вьетнам - наиболее крупный производственный центр Apple за пределами Китая. Вьетнамские заводы занимаются производством планшетов iPad и наушников AirPods.