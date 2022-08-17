Microsoft готовит крупное обновления Windows

Совсем скоро, 20 сентября, должен состояться релиз крупного обновления актуальной Windows — Windows 11 22H2. Об этом рассказал источники, близкие к делам Microsoft.

Фото: Ferra.ruFerra.ru Ferra.ruFerra.ru

Но что же такого ждёт нас со свежим апдейтом? Судя по тому, как проходило его тестирование, обновление будет включать в себя немало нововведений. Например, папки приложений в меню «Пуск».

Также пользователи получат новые сенсорные жесты и анимации. Вместе с тем новая версия Windows 11 будет поддерживать функцию Live Captions, с помощью которой субтитры к аудио будут создаваться автоматически.

Ещё одно крупное изменение достанется «Диспетчеру задач». В нём появится новый тёмный режим и гораздо более удобное расположение элементов, включая новую панель команд и режим эффективности для ограничения потребления ресурсов приложениями.