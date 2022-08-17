Определены симптомы новых видов "омикрона"

Головная боль, насморк, осиплость голоса и нарушения сна являются основными симптомами заражения новыми видами омикрон-штамма коронавируса ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75. Об этом ТАСС рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта - прим. ТАСС), повышенная потливость и нарушения сна", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам специалиста, обоняние при заражении новыми вариантами вируса пропадает гораздо реже.
По данным Роспотребнадзора на 16 августа, в России доля заражения подвидами омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 составляет 94,38%, а сублинии ВА.2.75 "кентавр" - 0,51%.