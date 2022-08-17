Дисплей складного Xiaomi стоит как новый iPhone

Смартфоны с гибким дисплеем — достаточно новый класс устройств. Поэтому некоторые их комплектующие до сих пор стоят каких-то сумасшедших денег.

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К таковым относятся непосредственно экраны таких девайсов. Поэтому их замена, в случае поломки, будет стоить куда дороже, чем замена экрана даже у самого топового iPhone.

Так, например, стало известно, что стоимость внешнего и внутреннего дисплеев Xiaomi Mix Fold 2 составляет 721 и 133 долларов соответственно. В общей сложности, это чуть более 850 долларов. Для сравнения, базовый iPhone 13 стоит всего 799 долларов, что на примерно на 50 долларов дешевле.