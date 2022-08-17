Раскрыта главная особенность повторного COVID-19

Каждое повторное заражение COVID-19 может сопровождаться все более серьезными осложнениями, болезнь с каждым разом проходит тяжелее. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

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Он рассказал, что сейчас в пределах Российской Федерации доминирует омикрон-штамм COVID-19, который гораздо реже приводит к летальному исходу. Однако Крючков предупредил, что при повторном заражении пациент может переносить болезнь тяжелее, чем в предыдущий раз.

Иммунолог предположил, что эта особенность может быть связана с последствиями воздействия COVID-19 на организм. По его словам, коронавирус оставляет свой след в теле пациента, а способности организма к адаптации в условиях болезни не безграничны.

При этом Крючков отметил, что даже легкое протекание COVID-19 при первом или втором заражении не гарантирует, что повторные заболевания пройдут хорошо и без осложнений. Наиболее действенной защитой от заражения COVID-19 иммунолог считает вакцинирование и соблюдение нелекарственных противоэпидемических мер.